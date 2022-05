Frankfurt am Main (SID) - Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) wird das DFB-Pokal-Finale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig leiten. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Der 37-Jährige erhält beim Endspiel am 21. Mai im Berliner Olympiastadion Unterstützung von seinen Assistenten Mike Pickel und Frederick Assmuth. Vierter Offizieller ist Robert Schröder, als Video-Assistenten fungieren Sören Storks und Christian Gittelmann.

"Sascha Stegemann pfeift eine richtig gute Saison und gehört in dieser Spielzeit zu den leistungsstärksten Schiedsrichtern der Bundesliga", sagte Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich. Stegemann erfahre nicht nur positives Feedback aus der Liga, sondern sei "zum Jahresbeginn auch in die First Category der UEFA aufgestiegen. Seine Leistungen werden national und international wertgeschätzt, er und sein Team haben sich diese besondere Spielleitung verdient."