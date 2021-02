München/Gelsenkirchen - Was für ein Absturz: Im Februar 2019 spielte der FC Schalke 04 noch in der Champions-League gegen Manchester City. Nun blicken sie dem drohenden Abstieg in die 2. Liga entgegen.

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner, der mit dem VfL nun im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Schalke trifft (ab 18:30 Uhr im Liveticker auf ran.de), bezeichnet die Situation der "Königsblauen" als ein Rätsel.

"Nach der Hinrunde der Saison 2019/2020 standen sie mit 30 Punkten noch auf Tabellenplatz fünf, haben danach auch das erste Spiel der Rückrunde gegen Gladbach eindrucksvoll gewonnen", erinnert der Österreicher auf "DFB.de". "Dann gewinnen sie plötzlich über 30 Spiele kein einziges Mal mehr. Als Außenstehender gibt es keine rationale Erklärung dafür."

Neun Punkte Rückstand auf Relegationsplatz

Die Zwischenbilanz von Schalke ist tatsächlich erschreckend: Nur ein Sieg gelang in der laufenden Saison. Mit mickrigen acht Punkten steht die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt neun Punkte.

Angesichts der bevorstehenden Bundesligaspiele gegen RB Leipzig, Union Berlin und Borussia Dortmund spricht nur wenig dafür, dass dieser Rückstand schmelzen wird - im Gegenteil.

Glasner warnt allerdings davor, Schalke aufgrund der Misere in der Bundesliga zu unterschätzen: "Im Pokal hat Schalke die Chance, ein bisschen Wiedergutmachung für eine schwierige Bundesligasaison zu betreiben. Mit dieser Einstellung werden sie das Spiel angehen."

Gross glaubt an Pokalsieg: "Mit vier Spielen wäre vieles möglich"

Tatsächlich peilt Schalke-Trainer Christian Gross im Pokal das Maximum an: "Das ist ein anderer Wettbewerb. Und wir wissen alle, dass mit vier Spielen vieles möglich wäre." Gemeint ist der Pokalsieg, den die Gelsenkirchener zuletzt im Jahre 2011 feierten.

Es liegt Trainer Gross fern, seine Mannschaft für die Bundesliga zu schonen: "Wir können keine Kräfte sparen. Da werden wir sehr gefordert."

Der Trainer spricht ganz offen über den Traum vom Pokalsieg: "Das ist ein Spiel für die Visitenkarte. Am Ende einer Karriere eines Spielers muss auch etwas auf der Rückseite stehen - nicht nur die Mobilnummer und die Mail-Adresse. Es geht um einen Pokal, es geht um eine schöne Trophäe."

Bremen-Spiel für Gross ein Mutmacher

Das 1:1 am vergangenen Spieltag gegen Werder Bremen macht ihm Mut. "Wenn wir die Phasen ausdehnen, die wir in der ersten Halbzeit in Bremen gezeigt haben, würde mich das freuen."

Wolfsburg, die auf Tabellenplatz 3. der Bundesliga stehen, dürfte allerdings ein stärkerer Gegner sein. Gross sagt: "Wir spielen gegen eine gefestigte Mannschaft. Die Automatismen greifen und (Wout) Weghorst vorne ist ein gefährlicher Stürmer."

Ersatztorwart Rönnow bekommt seine Chance

Im Tor von Schalke soll der 28-jährige Ersatztorwart Frederik Rönnow seine Chance bekommen. Die Einsatzfähigkeit von Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar ist noch offen.

Eine entscheidende Rolle könnte für Schalke ausrechnet ein Spieler einnehmen, der eigentlich beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Erst in der Winter-Transferperiode wechselte William auf Leihbasis zu Schalke, um deren Engpass auf der Rechtsverteidigerposition zu beheben.

Ob der Brasilianer verrät, wie man seinen Ex-Verein am ehesten bezwingen kann?

Glasner bleibt gelassen: "Natürlich weiß er, wie unsere Abläufe sind und wie wir spielen. Aber mittlerweile hat man ohnehin so viele Analysemöglichkeiten, dass es kaum noch möglich ist, den Gegner zu überraschen. Vielleicht kann er den einen oder anderen Hinweis geben. Aber das wird nicht spielentscheidend sein."

