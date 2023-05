Am Mittwochabend fällt die Entscheidung über den zweiten Finalisten neben RB Leipzig im DFB-Pokal der Saison 2022/23. Mit dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt kämpfen zwei Teams um das Ticket für Berlin, für die es zuletzt in der Bundesliga nicht sonderlich gut lief.

Die Schwaben kämpfen unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß um den Klassenerhalt in der Bundesliga, liegen nach 30 Spielen mit 28 Punkten auf Platz 15. Die Eintracht steht zwar in der Tabelle mit 43 Punkten und Platz neun deutlich besser als der VfB da, der Trend zuletzt war aber äußerst enttäuschend. Seit nunmehr neun Bundesliga-Partien warten die Hessen auf einen Sieg.

Am zurückliegenden Wochenende gab es beim 1:1-Unentschieden gegen Augsburg erneut nicht den erhofften Befreiungsschlag, dabei ging die Eintracht in der 25. Minute durch ein Eigentor von Elvis Rexhbecaj in Führung, konnte diese aber nicht halten. Somit könnte der DFB-Pokal die einzige Chance für Frankfurt sein, die Saison mit einem möglichen Titel noch zu einem einigermaßen versöhnlichen Ende zu bringen.

Für Stuttgart gab es zuletzt hingegen Big Points im Abstiegskampf. Die Hoeneß-Elf schlug Gladbach zuhause mit 2:1 und sprang damit zumindest mal vorübergehend auf Platz 15 und damit das rettende Ufer.

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt heute live: Wann und wo findet das DFB-Pokal-Halbfinale statt?

Ausgetragen wird das Match zwischen Stuttgart und Frankfurt in der Mercedes Benz Arena. Anpfiff ist am 3. Mai um 20:45 Uhr.

Stuttgart vs. Eintracht: Wer überträgt das DFB-Pokal-Halbfinale heute live im Free-TV?

Heute Abend ist die ARD für die Übertragung im Free-TV zuständig. Die Vorberichterstattung startet um 20:15 Uhr.

DFB-Pokal heute live: Wo läuft das Halbfinale dem VfB und der SGE im Pay-TV?

Im Pay-TV zeigt Sky das Spiel, ein kostenpflichtiges Abonnement ist unabdingbar.

DFB-Pokal-Halbfinale heute live: VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt im Livestream

Die Sportschau-Mediathek stellt einen kostenfreien Livestream zur Verfügung. Via Sky Go könnt Ihr das Spiel verfolgen, falls ihr ein Pay-TV-Abo beim Anbieter habt. Darüber bieten auch WOW TV (ebenfalls nach Abschluss eines Abos) sowie die Plattform OneFootball (Pay-per-view) einen Livestream an.

Stuttgart vs. Frankfurt live: DFB-Pokal-Halbfinale heute im Liveticker

Einen Liveticker findet ihr bei ran.de, dort halten wir euch auf dem Laufenden.

DFB-Pokal heute live: Highlights und Audiostream zum Halbfinale von Stuttgart gegen Frankfurt

Highlights gibt's bei YouTube, DFB-TV, auf den Internetseiten von ARD und ZDF sowie bei Sky. Einen Audiostream bietet die Sportschau an.

