München – Im Achtelfinale des DFB-Pokals bekommt es der VfL Wolfsburg mit den FC Schalke 04 zu tun. Anpfiff ist heute, 3. Februar, um 18:30 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Nachdem es für die Wolfsburger zuletzt in der Bundesliga richtig gut lief und der VfL nach dem 3:0-Sieg gegen Freiburg sogar auf Platz 3 gesprungen ist, wollen die Niedersachsen nun auch im DFB-Pokal das Achtelfinale überstehen.

Mit Bundesliga-Schlusslicht Schalke, das zuletzt in Bremen immerhin zu einem 1:1-Unentschieden kam, wartet nun ein Gegner, der möglicherweise ganz andere Sorgen hat, als das Achtelfinale im DFB-Pokal. Denn für die Gelsenkirchener geht es in der Bundesliga mit nur acht Punkten nach 19 Spielen längst ums nackte Überleben. So stellt sich aus Sicht von S04 die Frage: Ist der DFB-Pokal eine willkommene Abwechslung zum Abstiegskampf oder einfach nur eine zusätzliche Belastung?

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 live im TV

Das Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke gibt es live im Free-TV zu sehen. Sport 1 überträgt ab 17:30 Uhr live. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Parallel gibt es das Pokal-Spiel auch live beim Pay-TV-Sender Sky. Dort ist sowohl das Einzelspiel als auch eine Konferenz-Übertragung aller Pokal-Spiele zu finden.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 im Livestream

Einen kostenlosen Internet-Livestream stellt Sport 1 zur Verfügung. Zudem zeigt Sky in der kostenpflichtigen Sky-Go-App das Spiel zwischen Wolfsburg und Schalke sowohl im Einzelspiel als auch in Ausschnitten in der Konferenz-Übertragung.

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 im Liveticker

Wenn in Wolfsburg der Ball rollt, sind wir mit unserem Liveticker natürlich dabei. Die Aufstellungen, alle Statistiken, Tore und wichtigen Szenen sind dann in Echtzeit abrufbar.

