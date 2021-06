Frankfurt am Main (SID) - Torhüterin Almuth Schult vom DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist wegen eines unsportlichen Verhaltens im Finale gegen Eintracht Frankfurt (1:0 n.V.) für zwei Pokalspiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch. Schult war am Sonntag in der Verlängerung des Endspiels von Schiedsrichterin Mirka Derlin (Bad Schwartau) des Feldes verwiesen worden.