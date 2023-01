Von Massimo Fiore

"Es geht jetzt einfach darum, zum Rückrundenstart die richtige Reaktion zu zeigen und genauso konzentriert weiterzuarbeiten. Wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Wichtig wird jetzt, dass wir an die Leistungen anknüpfen, die wir schon während des Saisonanfangs gebracht haben. Dann bin ich optimistisch, dass wir am Ende der Saison vorne dabei sein können."

Fynn Lakenmacher hat ein klares Ziel für seine erste Saison beim TSV 1860 München: Der Stürmer war zu Beginn der Spielzeit 2022/23 vom TSV Havelse aus der Regionalliga zu den "Löwen" gewechselt und hat mit seinen Leistungen auch eine Spielklasse höher direkt Eindruck hinterlassen.

Im ran-Interview spricht der 22-Jährige vor dem Rückrundenauftakt gegen den SV Waldhof Mannheim (am Samstag, 14. Januar, ab 14:00 Uhr im Liveticker) unter anderem über seine Herangehensweise an die neue Aufgabe beim TSV 1860, seine Eingewöhnungszeit in München und seine mentale Einstellung zum Profi-Alltag.

Fynn Lakenmacher: Mit guten Leistungen zum Stammplatz bei 1860 München

Dabei war der Wechsel von Havelse nach München für Lakenmacher zuerst eine Umstellung: "Der TSV ist ein viel größerer Verein, die mediale Aufmerksamkeit ist viel größer. Es gibt viel mehr Fans, weil es ein Traditionsverein ist. Das hatte ich in Havelse nicht so", gibt der 22-Jährige zu.

Trotzdem habe er sich bei einem landesweit bekannten Traditions-Klub eine gute Rolle erarbeitet: "Im ersten halben Jahr habe ich persönlich schon einen großen Schritt gemacht und bin schneller angekommen, als sich das vielleicht der ein oder andere erwartet hätte. Von daher habe ich mir meine Rolle im Verein und der Mannschaft auch erarbeitet", zeigt sich Lakenmacher stolz über seine persönliche Entwicklung seit seinem Wechsel.

Dass sich seine Arbeitseinstellung bei seinem neuen Verein ausgezahlt hat, zeigt ein Blick auf Lakenmachers Statistiken seit seinem Wechsel zum TSV 1860: In 17 von 17 möglichen Spielen der 3. Liga stand der 22-Jährige vor der Winterpause auf dem Feld.

Neun Mal in der Startelf, sechs Mal wurde der Stürmer eingewechselt. Seine Bilanz seither: Neun Treffer und sechs Vorlagen und der momentan sechste Tabellenplatz mit den "Löwen".

Im Gespräch mit ran.de spricht 1860-München-Stürmer Fynn Lakenmacher über den Druck und die Freude bei einem Traditionsverein wie den "Löwen" zu spielen. © TSV 1860 München

Lakenmacher beim Traditionsverein 1860 München: Die Marschroute ist klar

Folgt jetzt der Aufstieg?

Zum Start in die Spielzeit sah dieses Unterfangen mehr als machbar aus: Die "Löwen" hatten sechs der ersten sieben Spielen gewonnen. Lediglich an Spieltag sechs gab es gegen Viktoria Köln ein 1:1-Unentschieden.

Vor dem Rückrundenstart gegen den SV Waldhof Mannheim (am Samstag, 14. Januar, ab 14:00 Uhr im Liveticker) trennen den TSV 1860 in der Tabelle nur drei Punkte von diesem Vorhaben und dem aktuell Zweitplatzierten der 3. Liga, dem 1. FC Saarbrücken. Allerdings gab es vor der Pause drei Niederlagen und ein Remis in vier Spielen.

"Wichtig wird jetzt, dass wir an die Leistungen anknüpfen, die wir schon während des Saisonanfangs gebracht haben. Dann bin ich optimistisch, dass wir am Ende der Saison vorne dabei sein können", so Lakenmacher über die Marschroute für die restliche Saison.

1860-Stürmer-Lakenmacher: Lange WM-Pause für die nötige Frische genutzt

Den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde hat 1860 München in der WM-bedingt verfrühten Winterpause gelegt. Jetzt will Lakenmacher mit seinen Teamkollegen das Ziel Aufstieg mit frischen Beinen und einem frischen Geist angehen.

Auch den Fans der "Löwen" kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu, wie Lakenmacher betont.

"Wenn die Euphorie – wie aktuell bei uns – da ist, kann das den gesamten Verein tragen", so der Stürmer über das Zusammenspiel zwischen "Löwen"-Profis und Fans.

Druck machen lassen will sich der Stürmer bei dem schwierigen Unterfangen aber trotzdem nicht. Zwar sei bei einem Verein wie dem TSV 1860 mit seinen leidenschaftlichen Fans der Druck natürlich da, aber "ich glaube, ich kann damit gut umgehen. Natürlich nimmst Du dir Kritik auch ein bisschen zu Herzen, aber andererseits bin ich auch ein Typ der versucht, das Sportliche vom Privaten zu trennen und nicht alles mit in mein Privatleben zu nehmen. Wenn ich auf dem Platz stehe versuche ich aber natürlich alles zu geben", so der Stürmer über seinen persönlichen Umgang mit Drucksituationen.

Fynn Lakenmacher: Stürmer fühlt sich bei den "Löwen" wohl

Dass er sich der Bedeutung einer eventuellen Rückkehr in die 2. Bundesliga für den TSV 1860 München bewusst ist, räumt Lakenmacher aber auch ein.

"Natürlich kann ich auch verstehen, wenn die Fans mal nicht so gut gelaunt sind, nach einer Phase wie der aktuellen. Aber ich glaube, dass wir als Mannschaft auf dem Platz immer alles geben und für uns und die Fans immer versuchen, den größtmöglichen Erfolg zu erzielen".

Dieser sei ganz klar der Aufstieg mit den "Löwen" in der aktuellen Saison.

Auch er "strebe immer nach mehr", weshalb sich das vereinseigene Ziel mit seinen persönlichen deckt.

"Das fand ich total spannend und habe mich auch deswegen sofort in München eingelebt. Die Stadt gefällt mir auch super. Insgesamt bin ich deshalb sehr zufrieden, dass ich mich dazu entschieden habe, zu "Sechzig" zu kommen", zeigt sich Lakenmacher am Ende insgesamt glücklich über sein erstes halbes Jahr in München und seine Entscheidung für den TSV 1860 München.