Dynamo Dresden muss im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga länger ohne Max Kulke (22) auskommen. Der Außenverteidiger hat sich im Training eine schwere Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und ist mehrere Wochen nicht einsetzbar. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Kulke kam in der aktuellen Saison in 22 Pflichtspielen für die Sachsen zum Einsatz. Dynamo hat nach 32 Spieltagen als Tabellenfünfter noch Chancen auf die Rückkehr in die 2. Liga.