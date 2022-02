Verl (SID) - Fußball-Drittligist SC Verl nimmt im Abstiegskampf einen Trainerwechsel vor. Guerino Capretti wurde am Dienstag freigestellt, die Nachfolge tritt Michel Kniat an, der vom SC Paderborn kommt. Zuletzt hatte der SCV nur drei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen geholt.

Kniat hat in Verl einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhalten. "In Michel haben wir unseren absoluten Wunschtrainer verpflichtet. Wir sind davon überzeugt, dass er die Mannschaft schnell wieder in die Erfolgsspur bringen kann", sagte SCV-Sportvorstand Raimund Bertels. Verl ist Tabellen-17. und belegt zurzeit einen Abstiegsplatz.