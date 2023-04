Tabellenführer SV Elversberg hat in der 3. Fußball-Liga drei Punkte im Aufstiegsrennen liegen lassen. Die Saarländer unterlagen Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue 0:1 (0:0). Omar Sijaric (74.) traf für den FC Erzgebirge zum Siegtor.

Verfolger SV Wehen Wiesbaden schloss durch ein 1:1 (1:0) beim MSV Duisburg bis auf drei Punkte zur SVE auf. Der SVWW verpasste aber den sechsten Sieg in Folge. Für Wehen war Johannes Wurtz (25.) zum 1:0 erfolgreich, Kolja Pusch (89., Foulelfmeter) gelang noch der Ausgleich für die Zebras.

Der SC Freiburg II, der nicht aufsteigen darf, festigte durch ein 0:0 beim Aufsteiger VfB Oldenburg den dritten Platz. Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden kam gegen Waldhof Mannheim zu einem 2:1 (1:1) und hat als Vierter gute Chancen, die Relegationsspiele zu erreichen.

Dominik Martinovic (9.) brachte die Waldhöfer in Dresden in Führung, doch Ahmet Arslan (31., Foulelfmeter) glich für die Sachsen aus. Stefan Kutschke (73.) traf zum Sieg für Dynamo. 1860 München setzte sich 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth durch. Viktoria Köln gewann gegen den FC Ingolstadt 3:1 (1:0).

Am Freitag hatte der VfL Osnabrück seine Hoffnungen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga am Leben erhalten. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger gewann beim abstiegsbedrohten Halleschen FC mit 1:0 (1:0) und belegt Rang fünf.