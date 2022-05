Magdeburg (SID) - Meistercoach Christian Titz vom 1. FC Magdeburg ist in der 3. Liga zum Trainer des Jahres gewählt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Demnach erhielt der 51-Jährige in der Abstimmung unter Trainern und Kapitänen mit 33 von 38 möglichen Stimmen bereits eine derart deutliche Mehrheit, dass das eigentlich vorgesehene Fan-Votum hinfällig wird.

Titz ist damit Nachfolger von Michael Köllner von 1860 München. In der Vorsaison hatte er die Magdeburger nach Amtsübernahme im Februar 2021 zum Klassenerhalt geführt, in dieser Spielzeit machte er aus dem einstigen Abstiegskandidaten einen Aufsteiger.