Ingolstadt (SID) - Der FC Ingolstadt hat in der 3. Fußball-Liga die sechste Niederlage nacheinander kassiert und gerät langsam in Abstiegsgefahr. Gegen 1860 München verloren die Ingolstädter 1:3 (0:2), Trainer Guerino Capretti hat seit seinem Amtsantritt Anfang Februar in nun zehn Spielen lediglich einen Sieg geholt. Noch hat der FCI als 14. sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Stefan Lex (16., 34.) und Marcel Bär (49.) trafen für 1860. Pascal Testroet (73.) gelang der Ingolstädter Ehrentreffer. Die Münchner belegen Platz neun, können im weiteren Saisonverlauf aber weder oben angreifen noch entscheidend nach unten rutschen.