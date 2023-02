Zwickau (SID) - Der abstiegsgefährdete Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat Ronny Thielemann als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 49-Jährige soll am kommenden Montag vorgestellt werden und am Dienstag erstmals das Mannschaftstraining leiten. Das teilten die Sachsen vor dem Heimspiel gegen Tabellenführer SV Elversberg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und mdr) mit.

Im Spiel gegen den Spitzenreiter wird Zwickau von Interimstrainer Robin Lenk betreut, der Joe Enochs nach dessen Entlassung beerbt hatte.