München (SID) - Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Drittligist Türkgücü München hat Andreas Heraf als neuen Trainer verpflichtet. Der frühere österreichische Nationalspieler tritt die Nachfolge von Peter Hyballa an, der Ende November entlassen worden war. Dies teilte der Klub am Montag mit. Der Vertrag sei bereits in der vergangenen Woche unterzeichnet worden.

"Am Ende war das Entscheidende die Erfahrung mit einer Situation, in der wir sind. Beide Trainer konnten ähnliche Situationen in ihrer Karriere bereits mit Bravour meistern", sagte Geschäftsführer Max Kothny. Heraf (54) bringt Goran Djuricin als Assistenten mit.

München belegt in der 3. Liga nach 20 Spielen den 16. Platz. Hyballa hatte das Team nur für sieben Partien betreut.