Fußball-Drittligist SC Verl hat Alexander Ende als neuen Cheftrainer verpfichtet. Der 43-Jährige kommt von Borussia Mönchengladbach, wo er zuletzt für die U19 verantwortlich war. Ende folgt auf Mitch Kniat, der vor zwei Wochen zum Lokal- und künftigen Ligarivalen Arminia Bielefeld gewechselt war.

Ende hatte in der Saison 2007/08 als Spieler 16 Begegnungen für Verl bestritten. "Alex ist ein moderner Trainertyp, der durch seine Art schnell ankommen wird. Sowohl bei den Spieler, aber auch beim Staff und auch den Fans", sagte Sportvorstand Raimund Bertels: "Er ist sehr emphatisch, bodenständig und fokussiert in dem, was er macht. Er hat die Sportclub-DNA im Blut."