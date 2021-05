Köln (SID) - Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga eine 0:4 (0:2)-Niederlage beim Halleschen FC hinnehmen müssen. Michael Eberwein (21.) und Julian Derstroff (22.) erzielten per Doppelschlag die Treffer für den HFC in der ersten Hälfte, Terrence Boyd (60./64.) schnürte in den zweiten 45 Minuten noch einen Doppelpack.

Halles Niklas Kastenhofer sah wegen groben Foulspiels (79.) die Rote Karte. Der SVWW belegt mit 56 Punkten den sechsten Tabellenplatz, Halle ist mit 49 Zählern Elfter.