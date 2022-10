Wiesbaden (SID) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat seinen Platz in der Aufstiegszone gefestigt. Durch seinen vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen mit 3:1 (1:1) gegen Aufsteiger VfB Oldenburg vergrößerte der Tabellendritte seinen Vorsprung auf die die Verfolger auf zwei Punkte. Wiesbadens Rückstand zu den direkten Aufstiegsrängen beträgt unverändert zwei Zähler. Oldenburg rangiert weiter am unteren Ende der oberen Tabellenhälfte.

Die Norddeutschen waren durch Kebba Badjie (38.) in Führung gegangen. Noch vor der Pause jedoch glich Ivan Prtajin (41.) für die Platzherren aus, ehe Benedict Hollerbach (56.) und John Iredale (86.) die Begegnung nach dem Seitenwechsel endgültig zu Wiesbadens Gunsten drehten.