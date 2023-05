Nick Woltemade vom bereits feststehenden Aufsteiger SV Elversberg ist in der 3. Fußball-Liga zum Spieler der Saison gewählt worden. Der vom Bundesligisten Werder Bremen ausgeliehene Stürmer erhielt in einer Fan-Abstimmung auf Instagram 58,58 Prozent der Stimmen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mitteilte.

Dabei setzte sich Woltemade, der in dieser Saison bislang neun Tore und neun Vorlagen verbuchte, vor Ahmet Arslan (Dynamo Dresden) und Ba-Muaka Simakala (VfL Osnabrück) durch. Bereits in der vergangenen Woche war Elversberg-Coach Horst Steffen zum Trainer der Saison gewählt worden. Beide werden beim letzten Saisonspiel der Saarländer am Samstag (13.30 Uhr/MagentaSport) beim FC Ingolstadt vom DFB ausgezeichnet.