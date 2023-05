Die SpVgg Bayreuth, Tabellenletzter der 3. Fußball-Liga, hat sich nach der 2:5-Niederlage am Samstag bei Spitzenreiter SV Elversberg von Trainer Thomas Kleine getrennt. Die Entscheidung sei im Kreise der Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH "bereits in der letzten Woche gereift und nach der fünften Niederlage in Folge nun die Konsequenz der sportlichen Talfahrt", hieß es vonseiten des Aufsteigers.

"Thomas hat dafür gesorgt, dass wir im Laufe der Saison überhaupt konkurrenzfähig geworden sind. In jedem Punkt, den wir auf dem Konto haben, steckt seine Arbeit", sagte Wolfgang Gruber, Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH. Leider sei es in den letzten Spielen nicht gelungen, "die spürbare Leistungsentwicklung nach der Winterpause zu stabilisieren und eine Stammelf zu etablieren". Der bisherige Co-Trainer Julian Kolbeck wird die Mannschaft interimsweise betreuen.