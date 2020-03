Köln – Angesichts der Coronakrise und der wachsenden wirtschaftlichen Probleme auch der Klubs in der 3. Fußball-Liga verzichtet die Beratungsagentur Siebert und Backs auf die Hälfte ihrer Provisionen bei den Drittligisten Hansa Rostock und 1860 München. Die Agentur des Bundesliga-Torwarts Alexander Nübel (noch Schalke 04, ab Sommer Bayern München) betreut die Trainer Michael Köllner (1860 München) und Jens Härtel (Hansa Rostock).

"Wir werden in 2020 auf 50 Prozent unserer Provision verzichten, um diese Vereine finanziell zu entlasten und ausdrücklich um andere Agenturen (die es können) zu motivieren, auch ihrerseits ihren Teil zur Bewältigung der Krise der 3. Liga beizutragen", betonte Beratungsgeschäftsführer Stefan Backs in einem Schreiben, das dem SID vorliegt. Laut des ehemaligen Journalisten werde die 3. Liga mutmaßlich am härtesten betroffen sein, da sie "ohnehin am meisten zu kämpfen hat". Backs ist überzeugt, dass die Corona-Pandemie "unsere Wirtschaft hart treffen wird und unser Leben nachhaltig verändern".

Beherztes Handeln statt Nörgelei

Backs glaubt allerdings, dass das Vorgehen seiner Agentur nicht nur positiv beurteilt werden könnte: "Schon jetzt weiß ich, dass deutsche Berufsnörgler unsere Aktion kritisieren werden. Oder anmerken, dass wir nach dem diskutierten Wechsel von Alex Nübel zu Bayern München nun gute PR brauchen."

Backs weiter: "Diesen Leuten (einige könnte ich jetzt schon namentlich nennen) möchte ich sagen: Ihr ödet mich an. Macht selbst was, statt zu nörgeln." Seine feste Überzeugung sei es, "dass wenn jeder in der Fußball-Branche seinen Teil beiträgt, der nicht materiell sein muss, dann wird es der Fußball überstehen. Gerade für die unteren Ligen ist Solidarität nötig".

Die Agentur Siebert und Backs betreut seit 2012 Profisportler und -Trainer.

