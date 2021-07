München - Es ist vielleicht nicht die hochklassigste Liga, die es im deutschen Fußball gibt, aber sicher die spannendste und ausgeglichenste: Die Dritte Liga. Wer steigt auf, wer ab und wer könnte überraschen? Vor dem Eröffnungsspiel am Freitag zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg macht ran den Check.

Die Favoriten: Übliche Verdächtige und zwei Abstiegskämpfer

Seit dem Abstieg in die 3. Liga im Jahr 2018 wird der 1. FC Kaiserslautern quasi in jedem Jahr als Favorit genannt um dann bisher jedes Mal zu enttäuschen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders, wobei der FCK in diesem Jahr das Potenzial hat, tatsächlich oben mitzuspielen.

Mit Mike Wunderlich haben sich die Lauterer erfahren verstärkt und wollen vor allem über die Standards mehr Torgefahr erzeugen. Die Leihspieler der letzten Saison, Daniel Hanslik, Marvin Senger, Jean Zimmer und Felix Götze konnten allesamt gehalten werden, gerade Letzterer trug entscheidend dazu bei, dass Kaiserslautern den Klassenerhalt schaffte.

Am ersten Spieltag gastiert mit Eintracht Braunschweig gleich ein weiterer Favorit auf dem Betzenberg. Michael Schiele beerbte Daniel Meyer, der den Klassenerhalt in Liga zwei nicht schaffte. Mit unter Anderem Felix Kroos, Fabio Kaufmann, Marcel Bär verlor der BTSV zwar Leistungsträger, legte mit Benjamin Girth und Robin Krauße aber durchaus drittligaerfahren nach, Brian Behrendt, Nick Proschwitz und Martin Kobylanski konnten derweil gehalten werden, sodass Braunschweig als Absteiger naturgemäß ein ernsthafter Aufstiegskandidat ist.

Zwei weitere Favoriten treffen zeitgleich aufeinander, 1860 München trifft auf die Würzburger Kickers. Sechzig-Trainer Michael Köllner, der in der vergangenen Saison noch die Favoritenrolle von sich schob, nimmt sie diesmal unvermittelt an: "Wir wollen es besser machen als letztes Jahr", so der Übungsleiter der Löwen.

Zwar hat Sechzig nur drei Transfers getätigt, aber das ist kein Problem, was den Trainer beschäftigt: "Wir sind hier nicht beim Wunschkonzert", so Köllner. Ganz anders in Würzburg, zehn neue Spieler holte der FWK an den Dallenberg im Vergleich zur Vorsaison. Als Absteiger, der in der Vorbereitung mit einem Sieg gegen Greuther Fürth ein Ausrufezeichen setzte, ist natürlich mit Würzburg zu rechnen.

Neben dem VfL Osnabrück, der ebenfalls als Absteiger in der Favoritenrolle steckt, ist der 1. FC Magdeburg zu nennen. Satte 30 Punkte holte Magdeburg in den letzten 13 Drittligaspielen, eine beispiellose Aufholjagd des einstigen Tabellenvorletzten. Das Team um Christian Titz hat kaum nennenswerten personellen Aderlass zu verzeichnen gehabt. Sollte die Form des FCM aus dem Frühling anhalten, dann ist der FCM sogar für viele Topfavorit.

Die möglichen Überraschung: Saarbrücken schaut nach oben, Verl nach unten

Bei der Aufzählung der Aufstiegskandidaten fehlten einige Namen, die man dazu nehmen könnte: MSV Duisburg, Wehen Wiesbaden, Türkgücü München oder der 1. FC Saarbrücken. Letzterer könnte nach dem tollen fünften Platz in der Vorsaison erneut überraschen, die schmerzhaften Abgänge um Nicklas Shipnoski und Marin Sverko wurden adäquat ersetzt.

Genau so ist Aufsteiger Borussia Dortmund II zu nennen. Gegner der Zweitvertretungen waren froh, als der FC Bayern II in der letzten Saison abstieg, nur um zu erfahren, dass der BVB II sowie der SC Freiburg II aufsteigen sollten. Doch die kleinen Borussen haben sich gut verstärkt und gehen mit einer souveränen Meisterschaft aus der Regionalliga West selbstbewusst in die neue Saison.

Die Enttäuschung der Saison könnte der SC Verl werden. Aus dem Angriffs-Trio Aygün Yildirim, Zlatko Janjic und Berkan Taz ist niemand mehr im Verein, ver Sportclub hat sich vornehmlich mit Viertliga-Spielern verstärkt. Ob Trainer Guerino Capretti erneut eine offensivfreudige Elf formen kann, ist mehr als fraglich.

Die Abstiegskandidaten: Zwei Viktorias in Gefahr

Naturgemäß sind die Aufsteiger am meisten gefährdet, wenn es um den Abstieg geht. Viktoria Berlin, der SC Freiburg II und der TSV Havelse sind dort besonders gefährdet, gerade Havelse hat mit großem Abstand den kleinsten Etat der Liga und es braucht einen Kraftakt der Mannen aus dem Kreis Garbsen über 38 Spiele, um den Ligaerhalt zu schaffen.

Von den etablierten Klubs dürfte neben dem SV Meppen, der bereits im vergangenen Jahr sportlich abstieg und durch den Lizenzverlust des KFC Uerdingen in der 3. Liga blieb, die Kölner Viktoria gefährdet sein. Der rechtsrheinische Klub war lange auf dem Transfermarkt handlungsunfähig und hatte das Team erst spät zusammen.

Zwar ist er mit Namen wie Timmy Thiele, Marcel Risse und Co. namentlich prominent besetzt, jedoch verlor die Viktoria ihre Identifikationsfigur und Kapitän Mike Wunderlich an Kaiserslautern. "Das tut uns brutal weh", sagte Präsident und Vater Franz Wunderlich. Ob und wie die Viktoria den Abgang verkraften kann, bleibt abzuwarten.

Der erste Spieltag der 3. Liga im Überblick:

Freitag, 19 Uhr:

VfL Osnabrück - MSV Duisburg

Samstag, 14 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

1860 München - Würzburger Kickers

Waldhof Mannheim - 1. FC Magdeburg

TSV Havelse - 1. FC Saarbrücken

Hallescher FC - SV Meppen

FSV Zwickau - Borussia Dortmund II

Sonntag: 13 Uhr:

Viktoria Berlin - Viktoria Köln

Sonntag, 14 Uhr:

SC Verl - Türkgücü München

Montag, 19 Uhr:

SC Freiburg II - Wehen Wiesbaden

