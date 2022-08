Halle (SID) - Der Hallesche FC hat in der 3. Fußball-Liga seinen zweiten Saisonsieg in der Schlussphase aus der Hand gegeben. Gegen den SV Meppen kam das Team von Trainer Andre Meyer am sechsten Spieltag trotz langer Führung zu einem 1:1 (1:0). Tom Zimmerschied (35.) hatte die Gastgeber in Führung geschossen, Marvin Pourie (81.) gelang der Ausgleich.