Halle (SID) - Schockmoment für Sreto Ristic: Der Trainer des Fußball-Drittligisten Hallescher FC war am Dienstagmorgen in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der ehemalige Bundesliga-Profi erlitt laut Vereinsangaben dabei eine Rippenprellung und Schürfwunden. Ristic wurde in einem Krankenhaus durchgecheckt. Er bereitet die Mannschaft dennoch auf das Auswärtsspiel am Freitag beim SC Verl vor.