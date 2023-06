Nach dem Absturz in die 3. Liga setzt Arminia Bielefeld auf Michael Mutzel als neuen Sport-Geschäftsführer. Dies teilten die Ostwestfalen am Mittwoch mit. Der 43-Jährige folgt wie erwartet auf Samir Arabi, der den Klub im März verlassen hatte. Mutzel ist für den Sport zuständig, Christoph Wortmann verantwortet den Bereich Finanzen.

"Ich gehe die Aufgabe mit großer Freude und Überzeugung an", sagte der frühere HSV-Sportdirektor Mutzel: "Ich blicke positiv nach vorn und gehe unsere Herausforderungen sofort mit vollem Einsatz an."

Die Arminia war in der Relegation am SV Wehen Wiesbaden gescheitert und damit zum zweiten Mal nacheinander abgestiegen. Nach dem 0:4 in Wiesbaden mit den Ausschreitungen Bielefelder Fans folgte am Dienstag ein 1:2 - der DSC muss sich nun auf allen Ebenen neu aufstellen.

Mutzel soll die Mannschaft für den direkten Wiederaufstieg zusammenstellen. Kapitän Fabian Klos, dessen Vertrag ausläuft, hat bereits Bereitschaft signalisiert, mit in die 3. Liga zu gehen. "Ich nehme mein Handy mit in den Urlaub, ich bin immer erreichbar für den Verein", sagte der 35-Jährige.

Möglich erscheint, dass Trainer Uwe Koschinat trotz des Abstiegs bleibt. Hierzu äußerten sich die Verantwortlichen noch nicht. Hätte Koschinat das Team zum Klassenerhalt geführt, hätte er definitiv bleiben dürfen. "Ich werde mich aber nicht aufdrängen, das steht mir nicht zu", sagte er.

Um die Arabi-Nachfolge zu klären, habe der Klub ein "sehr sorgfältiges Auswahlverfahren aufgesetzt und mit der gebotenen Geschwindigkeit durchgeführt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hartmut Ostrowski. Dabei habe Mutzel "durch seine Persönlichkeit und Expertise vollumfänglich überzeugt".

Es sei von Anfang an zu spüren gewesen, "wie sehr er für die Aufgabe bei Arminia Bielefeld unabhängig von der Ligazugehörigkeit brennt". Mutzel werde "sein Fachwissen und sein Netzwerk einbringen", um den Neuanfang "erfolgreich zu gestalten".