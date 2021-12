München - Mit dieser Nachricht hat wohl kein Fan der Münchner Löwen gerechnet. Der Drittligaklub hat Kult-Stürmer und Kapitän Sascha Mölders suspendiert. Das gab der 36-Jährige bei Instagram bekannt.

In einem emotionalen Post richtete sich der Sportler an seine Anhänger. "Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen beziehungsweise individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert", formulierte Mölders.

Der Offensivspieler steht seit Juli 2016 wieder im Kader der Löwen und fungierte zuletzt als Kapitän. Was Cheftrainer Michael Köllner zu dieser Entscheidung bewogen hat, ist aktuell unklar.

Der Klub selbst nahm auf seiner Homepage zur Causa Mölders Stellung und erklärte: "Aus einer fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen hat die sportliche Leitung in Abstimmung mit beiden Gesellschaftern entschieden, dass Sascha Mölders bis auf Weiteres nicht im Kader des TSV 1860 München stehen wird."

Weitere Hintergründe nannte der Verein nicht. In der laufenden Saison hatte der Stürmer in der dritten Liga fünf Tore erzielt und vier weitere vorbereitet.

