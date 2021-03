Hamburg (SID) - Handball-Manager Bob Hanning hat die Zulassung von Zuschauern beim Fußball begrüßt. Beim von der Politik abgenickten Pilotprojekt, beim Drittliga-Spiel von Hansa Rostock am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport und NDR) gegen den Halleschen FC 777 Fans zu erlauben, würden andere Sportarten genau hinschauen.

"Das Projekt in Rostock wirkt in der aktuellen Nachrichtenlage natürlich ein bisschen wie eine Fata Morgana", sagte Hanning dem SID: "Aber es schenkt uns allen Hoffnung. Wir glauben fest daran, dass die Zulassung von Fans im gesamten Sport schon bald wieder möglich sein wird."

Der Geschäftsführer der Füchse Berlin verwies in diesem Zusammenhang auf ein Projekt von Hauptstadt-Klubs, das in der kommenden Woche anlaufen soll. "Die Konzepte sind fertig und richtig gut. Nun brauchen wir Mut und schnelle Impfungen", sagte Hanning.

Hannings Füchse Berlin, aber auch weitere Spitzenklubs anderer Sportarten aus der Hauptstadt wie Fußball-Bundesligist Union oder die BR Volleys sind Teil des Pilotprojekts. In der Max-Schmeling-Halle - der Heimspielstätte der Füchse - wollen die Berlin Volleys sogar schon am kommenden Mittwoch vor 800 Zuschauern ihr Play-off-Spiel im Halbfinale gegen SWD powervolleys Düren spielen. Ein dritter Standort neben der Max-Schmeling-Halle und dem Stadion An der Alten Försterei ist die Mercedes-Benz Arena, in der die Eisbären Berlin (Eishockey) und Alba Berlin (Basketball) ihre Heimspiele bestreiten.

Das Berliner Projekt läuft in Anlehnung an vergleichbare Testläufe am kommenden Wochenende in anderen Gesellschaftsbereichen, die durch die Senatsverwaltung für Kultur anberaumt wurden. Konkret geht es um die Durchführung von Publikumsevents bei vorheriger Corona-Testung der anwesenden Zuschauer.