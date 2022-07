Köln (SID) - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden (Meisterquote 5,00) und 1860 München (Meisterquote 5,50) gehen als Favoriten in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Weitere heiße Aufstiegskandidaten sind laut des Sportwettenanbieters bwin der FC Ingolstadt (Meister-Quote 7,00), Waldhof Mannheim, Erzgebirge Aue (jeweils Quote 10,00) und der VfL Osnabrück (Quote 11,00).

Die 3. Liga startet am Freitag mit der Partie zwischen dem VfL Osnabrück (Siegquote 1,63) gegen den MSV Duisburg (4,75) in die Saison. Im absoluten Spitzenspiel empfängt Dresden am Samstag die München Löwen mit einer Quote von 2,45 als knapper Favorit. Ein Auswärtssieg der Sechziger wird mit einer Quote von 2,65 belohnt.