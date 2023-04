Bundesliga

Füllkrug nach Gladbach: Farke weicht aus

Borussia Mönchengladbach hinkt den eigenen Ansprüchen zurzeit hinterher. Um den Traditionsklub wieder in die Bahn zu schießen, könnte Niclas Fullkrug an den Niederrhein wechseln. Borussia-Coach Daniel Farke lässt sich jedoch nicht in die Karten schauen.

Video anschauen

1:09 min