Bei 1860 München läuft es sportlich mal wieder nicht rund und auch hinter den Kulissen brodelt es beim Traditionsverein aus der bayerischen Landeshauptstadt.

In der 3. Liga steht 1860 nur auf dem achten Tabellenplatz und hat mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Elversberg am Montagabend (im Liveticker) eine schwere Aufgabe vor der Brust.

Darüber hinaus hat sich nun auch Investor Hasan Ismaik in der "Süddeutschen Zeitung" zu Wort gemeldet und Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel scharf attackiert.

1860 München: Ismaik contra Gorenzel

"Als ich den Trainer und Sportdirektor im Januar in München getroffen habe, habe ich ihnen klar gesagt, dass sie zusammen stehen und zusammen fallen", wird der Jordanier zitiert. Allerdings wurde lediglich Ex-Trainer Michael Köllner von seinen Aufgaben entbunden, Gorenzel durfte bleiben. "Es ist ein gemeinsames Projekt, aber nur Köllner hat den Preis des Scheiterns bezahlt", so Ismaik weiter.

Vor allem die lange andauernde Trainersuche ist dem Geldgeber offenbar ein Dorn im Auge. Erst Wochen nach der Freistellung Köllners Ende Januar wurde Maurizio Jacobacci als neuer Coach vorgestellt, in der Zwischenzeit übernahm Gorenzel als Interimstrainer die Mannschaft.

"Wir sind ohne einen fähigen Trainer in entscheidende Spiele gegangen", poltert Ismaik. Gegen die Teams aus Halle, Oldenburg, Verl und Meppen reichte es nur zwei Punkten, keine der Mannschaften steht über dem zehnten Platz.

An eine zufriedenstellende Zukunft mit Gorenzel als Verantwortlichem glaubt Ismaik wohl längst nicht mehr. "Er hat die Strategie entwickelt und die Teamzusammenstellung beeinflusst. Wenn man jemandem Jahr für Jahr ein Ziel setzt und ihm die Mittel gibt, es zu erreichen, und er schafft es nicht, wird er es nie schaffen", verleiht der 45-Jährige seiner Unzufriedenheit Ausdruck.

1860 München: Seit Mitte Januar ohne Sieg in der 3. Liga

Wie die "Bild"-Zeitung weiterhin berichtet, soll auch das Präsidium "große Zweifel" an der Arbeit Gorenzels haben. Zudem sollen der 51-Jährige sowie Finanz-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer eine Abmahnung erhalten haben, da es formale Fehler bei der Einstellung von Jacobacci gegeben haben soll.

Ob es auf der Führungsebene in der nahen Zukunft Veränderungen geben wird, ist nicht bekannt. Ginge es nach Ismaik, hätte Gorenzel wohl ausgedient. Sportlicher Erfolg könnte die Wogen zumindest vorübergehend glätten, danach sieht es aktuell aber nicht aus. Der letzte Sieg in der Liga datiert vom 21. Januar. Damals an der Seitenlinie: Michael Köllner.