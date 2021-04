Mannheim (SID) - Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim muss in den kommenden drei Spielen auf Jan-Hendrik Marx verzichten. Diese Sperre verhängte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Abwehrspieler war in der Partie gegen 1860 München (0:2) in der Nachspielzeit wegen rüden Einsteigens vom Platz gestellt worden.