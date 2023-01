München - Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Mykhaylo Mudrik von Shakhtar Donezk gewonnen. Die Ukrainer bestätigten am Samstag, dass die Einigung mit den "Blues" unmittelbar bevorstehe.

"Der Präsident des FC Shakhtar, Rinat Akhmetov, und der Miteigentümer des FC Chelsea, Behdad Eghbali, haben heute über den Transfer von Mykhaylo Mudryk zum FC Chelsea gesprochen. Die Parteien stehen kurz vor einer Einigung über den Transfer des Spielers zum Klub", heißt es in einer Mitteillung des Vereins.

Noch am Wochenende soll der Linksaußen den Medizincheck an der Stamford Bridge absolvieren. Der 22-Jährige erhält in London offenbar einen Vertrag bis 2030.

Mudryk wollte wohl lieber zu Arsenal

Chelsea stach im Werben um Mudrik den FC Arsenal aus. Die "Gunners" hatten eine Ablöse von 70 Millionen Euro plus 25 Millionen Boni geboten, was Donezk jedoch ablehnte. Weil Chelsea bereit war, jedes Angebot des Ligarivalen zu übertrumpfen, bekamen letztendlich die "Blues" den Zuschlag. Und das, obwohl der Spieler selbst dem Vernehmen nach lieber zu Arsenal gewechselt wäre.

Laut "The Athletic" soll die Ablöse nun zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen. Hinzukommen Bonuszahlungen in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro. Für Shakhtar ist dieser Transfer der teuerste der Vereinsgeschichte.