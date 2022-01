München/London - Zum einjährigen Jubiläum von Thomas Tuchel beim FC Chelsea hängt der Haussegen offenbar schief. Die Londoner, die zwischenzeitlich die Tabelle anführten, stehen inzwischen nur noch auf Rang drei und haben bereits zehn Punkte Rückstand auf den aktuellen Spitzenreiter Manchester City.

Gerade seine Offensivspieler bereiten Tuchel Kopfzerbrechen. Fast alle haben mit Formschwankungen zu kämpfen, dazu kam der Konflikt mit Romelu Lukaku, der öffentlich mit einer Rückkehr zu Inter Mailand kokettierte und daraufhin kurzzeitig aus dem Kader verbannt wurde.

Chelsea-Angreifer wohl unzufrieden mit Tuchel

Anscheinend eckt Tuchel mit seinem Coaching-Stil aber nicht nur beim Belgier an. "The Athletic" berichtet, dass zahlreiche Chelsea-Angreifer nicht gut auf den deutschen Trainer zu sprechen sind und deshalb sogar über einen Wechsel nachdenken. Konkrete Namen werden nicht genannt.

Laut Bericht empfinden die "Blues"-Angreifer Tuchels Stil als "brutal". Der Coach würde seine Stürmer für vergebene Chancen im Training und in Spielen heftig beschimpfen, was Lukaku und Co. sauer aufstoßen soll.

Chelsea: Schlechte Form wegen zu viel Rotation?

Demnach würden die Stürmer auch Tuchels Herangehensweise der ständigen Rotation für ihre schlechte Form verantwortlich machen. Die Angreifer könnten sich so kaum aufeinander einspielen, die Stimmung unter den Angreifern sei "schlecht", schreibt "The Athletic".

Zudem wären manche Akteure der Meinung, Tuchel würde seine Startelf eher nach persönlichem Gefühl und weniger nach Fitness und gezeigten Trainingsleistungen aufstellen.

Außer Lukaku hat in dieser Saison noch kein Stürmer den deutschen Coach öffentlich kritisiert. Der Belgier ist mit acht Toren in 24 Spielen weiterhin der erfolgreichste Torjäger des FC Chelsea.

