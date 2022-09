München - Cristiano Ronaldo muss sich nach all der Kritik in den vergangenen Wochen in Bezug auf seine sportliche Leistung dem nächsten kleinen "Ansturm" in den sozialen Medien stellen.

Ein Bild, auf dem er gemeinsam mit dem kanadischen Psychologen Jordan Peterson zu sehen ist und auf seinem Instagram-Account hochgeladen hat, kam bei einigen Fans überhaupt nicht gut an.

"Schön, dich zu sehen, mein Freund! #seeyousoon", lautete die Caption des Bildes der beiden. Doch was genau stört die Leute an dem 60-jährigen Peterson überhaupt?

Der konservative Psychologe sorgte in jüngster Vergangenheit immer wieder durch seine Kritik an der Genderpolitik, gendergerechten Sprache, an Corona und einer Impfung dagegen für Schlagzeilen. Außerdem behauptet Peterson in einer seiner Theorien, die Männlichkeit befände sich in einer Krise.

Peterson in rechter Bubble gefeiert

Dabei erreicht er mit seinen Büchern und seinen YouTube-Videos Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Das Problem: Für seine Annahmen und Aussagen wird Peterson auch von einem rechtsgerichteten Publikum gefeiert.

Das stoßt vielen Menschen - vor allem auf Twitter - sauer auf. So verstand Twitter-User "@thenyjew" die Welt nicht mehr und schrieb in Bezug auf Ronaldos Bild mit Peterson lediglich: "Tut mir leid, aber WAS".

Auch Catarina Demony war sichtlich über das Foto enttäuscht und schrieb auf Twitter: "Cristiano Ronaldo mit Jordan Peterson, dem Typ, der meint, dass Feministen einen unbewussten Wunsch auf brutale männliche Dominanz hätten."

Cristiano Ronaldo with Jordan Peterson, the guy who said feminists have “an unconscious wish for brutal male domination” pic.twitter.com/TUKpLx4maV — Catarina Demony (@CatarinaDemony) September 10, 2022

Generell waren einige User über das Aufeinandertreffen der beiden großen Persönlichkeiten überrascht. Wie "Smesh", der auf Twitter schrieb, dass dieses link up einfach nur "verrückt" sei.

Ronaldo and Jordan Peterson link up goes crazy pic.twitter.com/9w5D6i4f4H — Smesh (@SmeshJitsuOnly) September 10, 2022

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.