München/London - Nachträglicher Zahltag für Thomas Tuchel: Nach seinem Aus als Trainer des FC Chelsea, kassiert er von seinem Ex-Klub offenbar eine stattliche Abfindung. Insgesamt geht es um bis zu 17 Millionen Euro. Wie die "Daily Mail" enthüllt, war Tuchel wohl der Top-Verdiener unter den Trainern der Premier League – geschätztes Jahresgehalt: 15 Millionen Euro.

Die will Chelsea seinem Champions-League-Sieger von 2021 nun offenbar als Abfindung zahlen, um ihn von der Gehaltsliste zu bekommen. Zusätzlich kassiert Tuchels Trainerteam wohl weitere zwei Millionen Euro als Kompensation.

Tuchels Vertrag bei Chelsea lief ursprünglich noch bis 2024. Bei einer Freistellung ohne Vertragsauflösung hätte Chelsea Tuchels Gehalt weiter bezahlen müssen.

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

Chelsea: Tuchel offenbar schon länger kritisch gesehen

Um das zu verhindern verständigten sich die neuen Verantwortlichen des Klubs um US-Milliardär Todd Boehly mit dem Deutschen nun also auf die 17-Millionen-Abfindung und eine Vertragsauflösung.

Tuchels Aus soll derweil bereits vor der 0:1-Niederlage Chelseas gegen Dinamo Zagreb in der Champions League festgestanden haben. Demnach soll für die neuen Eigentümer neben dem bisherigen Saisonverlauf auch die angeblich schlechte Stimmung im Team ein Grund für die Tuchel Entlassung gewesen sein. Die soll schon gegen Ende der vergangenen Saison gekippt sein.

Sein Nachfolger wurde mit Graham Potter der von Premier-League-Konkurrent Brighton and Hove Albion kommt, derweil bereits offiziell präsentiert. Laut "Independent" aktivierten die "Blues" die Ausstiegsklausel in Potters Vertrag in Höhe von ca. 18,6 Millionen Euro.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.