München - Papa Alf-Inge Haaland versetzt Manchester City mit Spekulationen über einen frühen Abschied seines Sohnes in Angst und Schrecken.

"Ich denke, Erling will seine Fähigkeiten in allen Ligen unter Beweis stellen. Dann kann er dort (bei Manchester City) maximal drei oder vier Jahre bleiben", so der 49-Jährige in der Dokumentation "Haaland: The Big Decision" und hält sogar eine noch kürzere Stippvisite in der Premier League für möglich.

"Er könnte zum Beispiel zweieinhalb Jahre in Deutschland gewesen sein, zweieinhalb Jahre in England und danach in Spanien, Italien und Frankreich, oder?"

Derzeit erobert Erling Haaland die Premier League. In elf Pflichtspielen erzielte er 17 Treffer, beim 6:3-Erfolg gegen Manchester United schnürte er bereits seinen dritten Hattrick. Das weckt Begehrlichkeiten, vor allem aus dem Ausland.

Manchester City will schon mit Haaland verlängern

Um möglichen Abwerbeversuchen – beispielsweise von Real Madrid - frühzeitig einen Riegel vorzuschieben, will City schon jetzt handeln. Nur drei Monate, nachdem Haaland für knapp 60 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu den "Skyblues" gewechselt ist, ist der englische Meister bestrebt, den bis 2027 datierten Vertrag noch einmal zu verlängern. Zu verbesserten Bezügen, versteht sich.

Schon jetzt verdient der 22-Jährige rund 22,4 Millionen Euro pro Jahr. Die Hoffnung der "Citizens": Wenn schon die 150-Millionen-Ausstiegsklausel, die ab 2024 greifen soll, nicht Abschreckung genug ist, dann wenigstens ein utopisches Gehalt.

In Manchester haben frühzeitige Vertragsverlängerungen übrigens Tradition. Schon bei Ederson, Aymeric Laporte, Bernardo Silva und Ruben Dias hatte der Klub schon nach einer erfolgreichen Saison Nägel mit Köpfen gemacht.

