Erfolgreicher Spieltag für den FC Arsenal. Die Mannschaft von Cheftrainer Mikel Arteta hat ihren Vorsprung in der Premier League durch einen souveränen 2:0-Sieg im Nord-London-Derby bei Tottenham Hotspur ausgebaut.

Die Gunners stehen dank ihres Sieges nun mit acht Punkten Vorsprung auf Manchester City an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte am Samstag im Manchester-Derby gegen United eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen müssen.

Arsenal baut Tabellenführung aus

Im Duell mit Tottenham verhalf Arsenal ein Eigentor von Frankreichs Rekordnationalspieler Hugo Lloris bereits in der 14. Minute zur frühen Führung. Der Keeper hatte eine abgefälschte Hereingabe unglücklich in das eigene Tor bugsiert. In der 36. Spielminute stellte dann Martin Ödegaard mit seinem achten Saisontor den Endstand her.

Zwar kamen die Gastgeber deutlich stärker aus der Kabine, ihre Chancen nutzen sie allerdings nicht. Das Team um Torjäger Harry Kane verliert damit mehr und mehr den Anschluss an die Champions-League-Plätze. In der Tabelle steht aktuell Rang fünf zu Buche, der Rückstand auf Manchester United auf Platz vier beträgt bereits fünf Zähler.