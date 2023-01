Noch in der vergangenen Saison wäre FC Liverpool gegen FC Chelsea ein absolutes Topspiel der Premier League gewesen. In dieser Saison kriseln die "Reds" und die "Blues" jedoch um die Wette. Neunter (Liverpool) gegen Zehnter (Chelsea) hieß es vor dem Duell am 21. Spieltag, das mit einem für beide Seiten enttäuschenden 0:0 endete.

Für Jürgen Klopp war das Krisen-Topspiel die 1000. Partie als Chefcoach im Profifußball.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange machen darf. Aber irgendwie ging es dann schnell", hatte Klopp im Vorfeld auf der Pressekonferenz gesagt und gescherzt: "Der Bart ist jetzt richtig grau. Als ich hier ankam, war das nicht der Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob das am Alter oder an Liverpool liegt."

Zumindest in dieser Saison liegt es am Klub - das war auch am Samstag in Anfield nicht anders. Trotz des Rückenwinds aus dem FA Cup (1:0-Sieg im Wiederholungsspiel gegen Wolverhampton) unter der Woche, taten sich die "Reds" wieder erschreckend schwer.

Dass Chelseas Kai Havertz bei seinem Treffer in der 3. Minute im Abseits stand, war an diesem Tag vielleicht die beste Nachricht für die Klopp-Elf.

Zwar muss man zur Ehrenrettung des Meisters von 2020 erwähnen, dass sich das Lazarett der vergangenen Wochen bislang kaum gelichtet hat. Dennoch ist es immer wieder erschreckend, wie ideenlos die einst so spektakulären Liverpooler derzeit agieren.

Liverpool läuft die Zeit davon

Weil Chelsea aus einer besseren ersten Hälfte aber kein Kapital schlagen konnte und nach der Pause bis auf wenige Situationen ähnlich harmlos spielte, war das 0:0 die fast schon logische Schlussfolgerung. Immerhin erneut ein Zu-Null-Spiel für Liverpool, wenn man etwas Positives finden möchte.

Doch die Zeit läuft den Roten davon. Zum vierten Platz, der in die Champions League führt, beträgt der Abstand schon neun Punkte. Erreichbar erscheint im Moment allenfalls die Europa League. Tottenham Hotspur liegt auf dem auf einmal begehrten fünften Rang – mit einem Spiel mehr auf dem Konto.

Doch ob das reichen würde, Wunschspieler Jude Bellingham davon zu überzeugen, lieber an die Merseyside als zu Real Madrid zu wechseln, ist mehr als fraglich. Sicher ist dagegen: Bis zum Saisonende werden bei Klopp noch ein paar graue Haare dazukommen.