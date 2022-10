München - Der FC Liverpool erlebt bislang eine rabenschwarze Saison. Zwei Siege in acht Spielen sind gleichbedeutend mit dem schlechtesten Start in die Premier League seit zehn Jahren. Zuletzt kassierten die "Reds" eine 2:3-Niederlage beim FC Arsenal, der sich anschickt, den Staffelstab als Manchester-City-Herausforderer Nummer eins zu übernehmen.

LFC-Legende Dietmar Hamann befürchtet, dass Liverpools Glanzzeit der vergangenen Jahre zu Ende sein könnte. Der heutige TV-Experte glaubt sogar, dass der Stuhl von Trainer Jürgen Klopp in absehbarer Zeit wackeln könnte, wird der Negativtrend an der Merseyside nicht gestoppt.

"Diese Liverpooler Mannschaft sieht müde aus. Sie sieht langweilig aus, einfach platt", kritisierte Hamann im englischen Radiosender "Talksport". "Ob es das Ende einer Ära ist? Ich würde sie nicht abschreiben, aber meine Vorstellungskraft lässt mich nicht erkennen, woher der Funke in den nächsten Wochen kommen soll."

Dietmar Hamann prophezeit Trainer-Diskussion

Als großes Team sei man immer im Wandel. Nach den vergangenen drei, vier Jahren an der Spitze ihrer Fähigkeiten sei es in dieser Saison psychologisch schwierig. Vor allem, da Liverpool in der vergangenen Saison die Meisterschaft erst im Endspurt Manchester City überlassen musste.

"Die Dynamik in Liverpool ist nicht anders als anderswo. Wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird der Trainer unter Druck geraten." Hamann ist überzeugt, dass irgendwann "eine Diskussion über den Trainer"

geführt werden wird. "Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir davon entfernt sind."

Dietmar Hamann wähnt Risse in Liverpooler Harmonie

Klopp habe nach dem 2:3 gegen Arsenal zwar beteuert, dass er sich nach wie vor als der richtige Mann an der Seitenlinie sehe. Hamann will jedoch erste Risse in der Liverpooler Harmonie erkannt haben.

"Ich sehe kleine Dinge, wie Jordan Henderson Mitte der Woche, als er ausgewechselt wurde, gab er widerwillig seine Armbinde ab und ging kopfschüttelnd vom Platz", so Hamann. So etwas habe es bei den "Reds" seit fünf Jahren nicht mehr gegeben. "Vielleicht sind das kleine Anzeichen dafür, dass die Leute kleine Probleme mit der Mannschaft oder sogar dem Trainer haben."

Am Mittwoch kann Liverpool beweisen, dass Hamann im Unrecht ist. In der Champions League muss die Klopp-Elf bei den Glasgow Rangers ran, ehe es am Wochenende in der Premier League gegen Manchester City geht. Klopp baute schon einmal vor: "Ist das der perfekte Gegner, um Selbstvertrauen zurückzubekommen? Wahrscheinlich nicht."

Klopp schießt gegen Hamann: "Hat keine Ahnung"

Auf seine Kritik angesprochen äußerte sich auch Jürgen klopp auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei den Glasgow Rangers. "Oh Hamann, das ist eine fantastische Quelle", so der gebürtige Stuttgarter ironisch.

"Weil er ja hier so respektiert ist", schob Klopp an. "Nur weil du mal hier gespielt hast, gibt es dir nicht das Recht zu sagen, was du willst. Vor allem, wenn du keine Ahnung hast."

Schlussendlich sagte der 55-Jährige: "Ich denke, Dietmar Hamann hat es nicht mal verdient, dass du (der Journalist, Anm. d. Red.) ihn hier zitierst." Damit schoss Klopp die Kritik des Champions-League-Siegers von 2005 noch schärfer wieder zurück.

