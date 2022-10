München - Hätte Jürgen Klopp gewusst, dass sein FC Liverpool am Wochenende Manchester City mit 1:0 besiegen würde, hätte er im Vorfeld vielleicht geschwiegen. Und sich damit jede Menge Ärger erspart.

Klopp hatte vor dem Prestigeduell seinem Frust über die Liverpooler Krise Luft gemacht und beklagt, dass City, das beste Team der Welt, mit Erling Haaland auch noch den besten Stürmer der Welt kaufen könne. Egal, was er koste. "Es gibt drei Vereine im Weltfußball, die finanziell machen können, was sie wollen", hatte Klopp ausgeführt, ohne die anderen beiden Klubs namentlich zu nennen. Vermutlich sprach er über Paris St. Germain und Newcastle United, deren Investoren jeweils aus dem Nahen Osten stammen und über schier unerschöpfliche finanzielle Möglichkeiten verfügen. Anders als der FC Liverpool.

Manchester City und Newcastle sauer auf Klopp

Jetzt fühlen sich die Adressaten der Kritik auf den Schlips getreten. Klopps Äußerungen seien "grenzwertig fremdenfeindlich" gewesen, heißt es aus Manchester. Der 55-Jährige habe damit die Stimmung vor dem Spiel so sehr angeheizt, dass es zu unschönen Szenen kam.

So bewarfen LFC-Fans City-Coach Pep Guardiola an der Seitenlinie in Anfield mit Münzen und attackierten den Mannschaftsbus der "Skyblues", so dass eine Scheibe beschädigt wurde. Auf der anderen Seite besangen City-Anhänger die Hillsborough-Katastrophe von 1989, als im FA-Cup Spiel zwischen Liverpool und Nottingham 97 Fans bei einer Massenpanik ums Leben gekommen waren.

Auch Newcastles Trainer Eddie Howe ärgerte sich über Klopps "ungenaue" Aussagen. "Obwohl wir Geld für Spieler ausgegeben haben, war das nicht extravagant oder nicht im Einklang mit dem Rest der Premier League. Jeder muss mit seinen Kommentaren und Meinungen vorsichtig sein."

Klopp rechtfertigt sich

Klopp reagierte verwundert über den Gegenwind. "Ich weiß, was ich dachte, als ich es sagte, und wenn das jemand falsch versteht, kann ich das nicht ändern. Ich muss vorsichtig sein. Ich weiß, dass ich nicht immer vorsichtig bin, ich antworte einfach und sage, was ich denke. Ich versuche, das auch in Zukunft zu tun."

Es sei nie sein Ziel, jemanden zu beschuldigen. "Ich spreche einfach über die Dinge. Ich sage, was ich darüber weiß oder beurteile, wie ich es sehe. Nichts von den Dingen, aus denen etwas gemacht wurde, war meine Absicht."

Klopp betonte zudem, dass er die anderen Vereine respektiere und das auch gesagt habe. "Für einige war es immer noch nicht richtig. Aber das Wichtigste für uns als Verein und unsere Fans ist, dass wir am Sonntag eine unglaubliche Leistung gezeigt haben." Hätte er das nur im Vorfeld geahnt…

Du willst die wichtigsten Bundesliga-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.