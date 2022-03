London/München - Das FA Cup Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und Manchester City könnte für Fans beider Mannschaft zum absoluten Chaos werden.

Traditionell finden die Halbfinals sowie das Finale der englischen Pokalwettbewerbe im Londoner Wembleystadion statt. Das Topspiel der beiden Spitzenklubs wird am Osterwochenende stattfinden.

Das Problem: Bereits seit zwei Jahren plant die Regierung in Zusammenarbeit mit der englischen Bahn umfangreiche Bauarbeiten am Londoner Bahnhof Euston. Dieser gilt als Drehkreuz für Reisen aus dem Nordosten des Landes - dort, wo auch die Städte Liverpool und Manchester liegen.

Liverpool - ManCity: Bauarbeiten bereits seit Jahren geplant

Stand jetzt ist es den Fans beider Mannschaft daher nicht möglich, an jenem Wochenende mit dem Zug in die englische Hauptstadt zu reisen. Es gibt keinerlei Zugverbindungen.

Wie die "Daily Mail" berichtet, sind die Bauarbeiten bereits seit zwei Jahren geplant und können daher unmöglich verschoben werden.

Der englische Fußballverband FA ließ in einem Statement mitteilen: "Wir arbeiten weiterhin mit Network Rail und National Express zusammen, um eine Lösung zu finden, damit die Fans beider Mannschaften mit so wenig Störungen wie möglich zum Spiel an- und abreisen können."

Aufgrund der Umstände forderten Fans beider Mannschaften bereits eine Verlegung des Spielortes.

