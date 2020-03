München/Newcastle – Der Premier-League-Verein Newcastle United könnte bald einen neuen Besitzer bekommen – und zwar den ehemaligen Box-Weltmeister Floyd Mayweather.

In einem Interview deutete der 43-Jährige an, dass er an einem Einstieg in den englischen Fußball interessiert sei. "In den USA nennen wir es Soccer. Aber die Newcastle-Fußballmannschaft ist eine unglaubliche Mannschaft", sagte er.

Danach richtete sich der frühere Faustkämpfer an das Publikum und sagte: "Wenn die Leute wollen, dass ich das Newcastle-Team kaufe, lasst es mich wissen." Die Zuschauer reagierten mit einem großen Jubel.

Der aktuelle Teambesitzer Mike Ashley soll bereits mehrfach versucht haben, den englischen Erstligisten zu verkaufen. "TMZ Sports" hat berichtet, dass Mayweather nun als Käufer in Frage kommt.

Mayweather schwärmt: In Newcastle wird wild gefeiert

Ganz neu ist das Interesse nicht: Bereits im Jahre 2018 sprach Mayweather über seine Verbindung zu dem Fußballverein und die Stadt. "Ich liebe Newcastle", sagte er damals. "Diese Jungs feiern wilder als in jeder anderen Stadt, in der ich jemals gewesen bin. Ich habe letztes Jahr auch einige Spieler kennengelernt - und sie sind gute Jungs. Ich bin immer offen für neue Geschäftsmöglichkeiten, und ich liebe alle Sportarten."

Allerdings müsste sich die Investition für Mayweather auch lohnen: "Ich investiere mit meinem Kopf und nicht mit meinem Herzen. Mit dem Herzen zu investieren wäre der schnellste Weg, um Geld zu verlieren. Aber wenn jemand einen Businessplan zusammenstellt und meine Leute erkennen, dass sich damit Geld verdienen lässt, würde ich investieren."

Kaufpreis: Bis zu einer Milliarde Dollar

Eine Komplettübernahme des Vereins dürfte allerdings selbst die finanziellen Möglichkeiten von Mayweather übersteigen. Der Wert von Newcastle United dürfte im Bereich zwischen 560 Millionen und einer Milliarde US-Dollar liegen.

Das Vermögen des Boxers wird auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt. Laut einem Bericht denkt Mayweather daher über eine Beteiligung nach.

Aber wer weiß: Vielleicht steigt Mayweather auch noch einmal in den Ring, um das Geld zusammenzubekommen. Kürzlich äußerte er die Idee, für 600 Millionen Dollar an einem Tag gegen die beiden UFC-Kämfer Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov anzutreten.

Ob er da bereits an den Kauf des Fußballvereins gedacht hat?

