Nach seinen umstrittenen Äußerungen über das neue Asylgesetz in Großbritannien wird Stürmerlegende Gary Lineker vorerst nicht mehr als Experte bei der "BBC" zum Einsatz kommen. Das teilte der Sender mit.

Lineker hatte sich am Dienstag in einem inzwischen gelöschten Tweet über das aus seiner Sicht "mehr als schreckliche" Asylgesetz in Großbritannien ausgelassen und das Vorgehen der Regierung mit Nazi-Deutschland verglichen.

"Dies ist eine unermesslich grausame Politik, die sich gegen die am stärksten gefährdeten Menschen richtet, in einer Sprache, die der von Deutschland in den 1930er-Jahren nicht unähnlich ist", schrieb der 62-Jährige.

Wright und Shearer solidarisieren sich mit Lineker

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Migranten, die ohne offizielle Erlaubnis einreisen, zunächst in Unterkünften festgehalten und anschließend nach Ruanda oder in andere Staaten ausgewiesen werden. Zudem soll ihnen das Recht entzogen werden, Asyl zu beantragen.

Für seine Aussagen wurde Lineker von der "BBC" gerügt, deutliche Kritik gab es auch aus Regierungskreisen. "Als jemand, deren Großmutter in den 1930er-Jahren aus Nazi-Deutschland geflohen ist, finde ich es wirklich enttäuschend und unangemessen, die Politik der Regierung bei Einwanderungsthemen mit den Ereignissen in Deutschland in den 1930er-Jahren zu vergleichen", sagte etwa Kultursenatorin Lucy Frazer.

Der Weg zurück ist für den WM-Torschützenkönig 1986 nicht gänzlich verbaut, jedoch soll vor einer möglichen Rückkehr eine "klare" Position zu dessen künftigem Umgang mit den Sozialen Medien wie Twitter gefunden werden. Lineker präsentiert in der "BBC" seit 1999 in der Sendung "Match of the Day" die Highlights der Premier League.

Unterdessen sagte Ian Wright, ebenfalls Stürmerikone in England, seine für Samstag geplante Teilnahme an der Sendung ab. "Ich habe der 'BBC' gesagt, dass ich morgen nicht dabei bin. Solidarität", twitterte er. Premier-League-Rekordtorschütze Alan Shearer folgte wenig später.

Keine Spieler-Interviews bei "Match of the Day"

Micah Richards erklärte via Twitter, er wäre diesem Beispiel gefolgt, wenn er an diesem Samstag als Experte für die Sendung eingeteilt gewesen wäre. Auch diverse Moderatoren von "BBC"-Formaten erklärten, an diesem Samstag nicht auftreten zu wollen, darunter Alex Scott von "Football Focus", Jason Mohammad von "Final Score" und Colin Murray von der Radio-Sendung "Fighting Talk".

Die "BBC" erklärte, die Sendung "Match of the Day" ohne Moderator und Experten auszustrahlen. Der Fokus solle auf den Spielen liegen.

Die Spieler-Gewerkschaft teilte derweil mit: "Wir würden alle Mitglieder unterstützen, die mit Konsequenzen konfrontiert wären, weil sie sich entscheiden, ihren TV-Verpflichtungen nicht nachzukommen." Demnach werde es an diesem Samstag in "Match of the Day" keine Interviews mit Premier-League-Spielern geben.

Aufregung in Deutschland um Sandro Wagner

Auch in Deutschland hatte es zuletzt Aufregung über einen politischen Kommentar eines Fußball-Experten gegeben. Der frühere Bundesligaprofi Sandro Wagner kommentierte das Champions-League-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain (2:0) an der Seite von Jan Platte bei "DAZN" und äußerte sich dort zum Thema Tempolimit.

Nach einem Laufduell zwischen Kingsley Coman und Nuno Mendes sagte Wagner: "Das ist linke Spur, deutsche Autobahn ohne Tempobegrenzung, was hoffentlich so bleibt, lieber Herr Habeck." Damit richtete er sich an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Auch Wagner musste danach Kritik einstecken, Konsequenzen gab es keine.

Schon bei der WM in Katar hatte er als "ZDF"-Experte mit Aussagen über traditionelle katarische Bekleidung für Kontroversen gesorgt. "Vorhin habe ich gedacht, die ganze Kurve ist voller Deutschland-Fans. Dann habe ich erst gemerkt, das sind die katarischen Bademäntel", sagte er während des Vorrundenspiels der DFB-Elf gegen Spanien (1:1).