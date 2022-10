München - Zum Auftakt des elften Spieltages der Premier League feierte Brentford einen 2:0-Heimsieg gegen Brighton.

Matchwinner für die Gastgeber wurde Ivan Toney. Der 26-Jährige erzielte beide Treffer in der Partie, musste sich aber nach Schlusspfiff so richtig ärgern.

Toney rassistisch beleidigt: "Ich wachte wütend auf ... "

Der Grund: Toney wurde in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. "Black cunt", schrieb ihm ein User in den sozialen Medien per Direktnachricht. Toney war über diese rassistische Anfeindung so erzürnt, dass er diese öffentlich machte.

"Ich wollte das nicht einmal posten, aber ich wachte wütend auf …", schrieb der Brentford-Star am Samstag zu seinem Tweet, der neben der beleidigenden Nachricht auch Bilder des Absenders auf dessen Social-Media-Account zeigt.

I wasn’t even going to post this but I woke up angry… pic.twitter.com/2MhjRO05rr — Ivan Toney (@ivantoney24) October 15, 2022

"Wir verurteilen dieses diskriminierende Verhalten aufs Schärfste. Ein Angriff auf einen unserer Spieler ist ein Angriff auf uns alle", hieß es in einem Statement von Toneys Arbeitgeber Brentford am Samstag, "Ivan wird die volle Unterstützung des Clubs und der Brentford-Fans erhalten, von denen wir bereits gesehen haben, wie sie den Missbrauch verurteilen".

Hoffnung auf WM-Teilnahme: Toney in absoluter Topform

Der 26-jährige Toney ist bei Brentford aktuell in absoluter Topform, hat bereits acht Saisontore in der Premier-League-Saison 2022/23 erzielt. Der Engländer mit jamaikanischen Wurzeln hofft daher immer noch auf eine WM-Teilnahme mit dem "Three Lions".

Zuletzt stand Toney beim 3:3 in der Nations League gegen Deutschland bereits im Aufgebot der englischen Nationalmannschaft, die in der Gruppenphase der WM-Endrunde in Katar auf den Iran, die USA und Wales treffen wird.

