München/Liverpool - Jürgen Klopp wirkte erstaunlich gefasst. Von Panik war beim Teammanager des FC Liverpool nach dem schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren nichts zu spüren. Trotz bereits fünf Punkten Rückstand auf Titelverteidiger Manchester City und sieben auf Tabellenführer FC Arsenal überwog beim 55-Jährigen nach dem 1:2 (0:1) beim Erzrivalen Manchester United die Hoffnung auf eine schnelle Wende.

Denn der Auftritt der Reds in Old Trafford sei "kein Katastrophenspiel" gewesen, meinte Klopp. Die Situation mit nur zwei mageren Punkten aus drei Spielen und Platz 16 sei "nicht die einfachste aller Zeiten. Aber wenn es regnet, muss man auch raus. Im Moment zählt für uns nur eins - das Ergebnis. Das ist das, was heute am meisten weh tut", sagte Klopp.

Enormes Verletzungspech bei Liverpool

Gründe für die unerwartete Krise an der Anfield Road gibt es einige. Zum einen kämpft Klopp seit Saisonbeginn mit großen Verletzungssorgen. Insgesamt fehlten beim Gastspiel im Theater der Träume neun Spieler, darunter Thiago, Naby Keita, Ibrahima Kanote, Joel Matip und Diogo Jota. 75-Millionen-Neuzugang Darwin Nunez saß nach seinem Kopfstoß gegen Crystal Palace (1:1) sein erstes von drei Spielen Sperre ab.

Weiterhin anfällig und formschwach präsentierte sich vor allem die übriggebliebene, namhafte Defensivabteilung. Trent Alexander-Arnold war als Rechtsverteidiger 90 Minuten abgemeldet, Virgil van Dijk läuft zudem in dieser Form seinem Ruf als einer der besten Innenverteidiger der Welt weit hinterher. Beim verdienten United-Führungstreffer des früheren Dortmunders Jadon Sancho (16.) agierte van Dijk zu passiv, die deftige Standpauke von Mittelfeld-Routinier James Milner folgte nur Sekunden später.

Erst nachdem Marcus Rashford (54.) erhöht hatte, sah Klopp eine Steigerung im Spiel seiner Mannschaft. Mo Salah (81.) konnte Liverpools erste Niederlage im 22. Ligaspiel des Jahres trotzdem nicht mehr verhindern. "Ab einem gewissen Moment haben wir das Spiel dann in den Griff bekommen und einen Haufen gutes Zeug auf das Feld gekriegt. Am Ende ist die Uhr zu schnell abgelaufen. Dann ging auch die Kraft verloren", sagte Klopp.

"Nur Kinder auf der Bank"

Optionen, um den Kräfteverschleiß gegen ein beherzt auftretendes ManUtd, das in der Tabelle an Liverpool vorbeizog, zu kompensieren, waren für ihn Mangelware. "Wir hatten sonst noch Innenverteidiger und Kinder auf der Bank", sagte er und spielte damit unter anderem auf seine Talente Stefan Bajcetic und Bobby Clark an, die beide erst 17 Jahre alt sind.

Liverpools Antwort muss trotz der dünnen Personaldecke schnell her, am Samstag geht es für die Reds bereits mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger AFC Bournemouth weiter.

"Anfield muss da rocken, wir müssen das Feuer entfachen. Wir werden absolut alles versuchen, was die Liverpool-Fans von uns erwarten", versprach Klopp: "Wir werden um unser Leben kämpfen."

