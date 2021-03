Liverpool/München - Jürgen Klopp und der FC Liverpool stecken in der Krise, mancher vergleicht den Absturz der Reds sogar mit der BVB-Krise unter Klopp im Jahr 2015.

Doch für den Deutschen sind die beiden Situationen nicht vergleichbar. "Selbst wenn wir mit Dortmund irgendwann 17. oder 18. waren, was sehr unangenehm war, war die Situation im Rückblick zu jetzt schon fast Kindergarten. Das hier ist was ganz anderes, wir haben größere Probleme", sagte Klopp am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Massive Verletzungsprobleme bei Liverpool

Unter anderem plagen die Engländer massive Verletzungssorgen in der Abwehr, sodass beinahe wöchentlich eine neue Abwehrformation auflaufen muss.

Seine Mannschaft habe in der gesamten Premier-League-Saison "nicht ein einziges Mal das Momentum" gehabt, sehr wohl aber in der Champions League. So früh wie noch nie in ihrer Geschichte qualifizierten sich die Reds für die K.o.-Runde und gewannen dort im Achtelfinal-Hinspiel mit 2:0 gegen RB Leipzig.

Klopp will nicht Bundestrainer werden

Die Königsklasse ist noch die einzige Titelchance für die Klopp-Elf in dieser Saison. In Dortmund schaffte es Klopp mit dem BVB in seiner Abschiedssaison schlussendlich immerhin noch in die Europa League.

Trotz der aktuellen Krise, denkt Klopp nicht daran Bundestrainer zu werden. "Nein, ich werde im oder nach diesem Sommer nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Ich habe ja einen Job", sagte Klopp.

Bundestrainer Joachim Löw hatte am Dienstag verkündet, nach der Europameisterschaft sein Amt niederzulegen.

