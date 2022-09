München - Manchester United hat am 6. Spieltag der Premier League zum vierten Mal in Folge gewonnen. Beim 3:1 (1:0) über Tabellenführer FC Arsenal traf Neuzugang Antony direkt in seinem ersten Einsatz für den Rekordmeister. Cristiano Ronaldo musste zunächst erneut von der Bank aus zusehen.

Die Führung durch den 100-Millionen-Mann fiel in der 35. Minute. Zwar kamen die Gäste durch Bukayo Saka (60.) zum Ausgleich, doch Marcus Rashford (66./75.) entschied das Spiel.

Die "Red Devils" stehen damit mit zwölf Punkten auf Rang fünf, der FC Arsenal bleibt trotz der ersten Niederlage am Platz an der Sonne.

