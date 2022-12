München - Der frühere Dortmunder Jadon Sancho sorgt bei seinem aktuellen Klub Manchester United mal wieder für Aufsehen - obwohl er gar nicht vor Ort ist.

Während sich seine Mitspieler beim englischen Rekordmeister unter der Leitung von Coach Erik ten Hag im Trainingslager in Spanien auf die kommenden Premier-League-Partien an den Weihnachts-Feiertagen vorbereiten, weilt der Flügelflitzer in den Niederlanden.

Beim Amateurverein OJC Rosmalen trainiert der 22-Jährige auf Empfehlung von ten Hag individuell.

Ten Hag über Sancho: "Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen"

"Er ist nicht fit genug, um zu spielen", wird ten Hag von den "Manchester Evening News" im Bezug auf die Personalie Sancho zitiert, "es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen".

Entsprechend sei auch derzeit nicht absehbar, wann genau mit einem Sancho-Comeback zu rechnen ist.

"Wir wollen ihn so schnell wie möglich zurückbringen, aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird", erklärte ten Hag.

Jadon Sancho: Verheißungsvollem Saisonstart folgte der Leistungsabfall

Sancho, der wegen schwankender Leistungen auch in Englands Nationalmannschaft zuletzt keine Rolle mehr spielte und die WM-Endrunde in Katar verpasste, bekommt von ten Hag und dem Team in Manchester jedoch weiterhin die volle Unterstützung.

Der Grund für den Leistungsabfall des früheren BVB-Juwels bleibt aber weiterhin ein Rätsel.

"Ich habe mehrere Gespräche mit Jadon geführt. Manchmal weiß man nicht, warum oder woran es liegt. Genau das versuchen wir jetzt zu erforschen und ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen", stellte der niederländische United-Coach klar.

Jadon Sancho: Krise nach gutem Saisonstart

Dabei startete Sancho gar nicht schlecht in die Premier-League-Saison 2022/23.

Am dritten Spieltag traf er beim 2:1-Sieg über Liverpool und am fünften Spieltag sorgte er mit seinem zweiten und bislang letzten Saisontor für den 1:0-Auswärtserfolg in Leicester.

Anschließend folgte jedoch keine weitere Torbeteiligung des früheren Talents von Uniteds Stadtrivalen Manchester City.

Jadon Sancho: 137 Pflichtspiele und 50 Treffer für den BVB

Von den Citizens war Sancho 2017 als 17-Jähriger zum BVB gewechselt, wo er in 137 Pflichtspielen 50 Treffer erzielte, 64 Torvorlagen gab und den DFB-Pokal gewann.

2021 war er für 85 Millionen zurück nach Manchester gewechselt.

Zuvor war er im mit England verlorenen EM-Finale in Wembley gegen Italien nach später Einwechslung im Elfmeterschießen ebenso wie Marcus Rashford und Bukayo Saka gescheitert, woraufhin das Trio in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt worden war.