Von Tim Brack

Für Manchester United gibt es vor dem Stadtderby eine gute Nachricht: Das Monster, das Pep Guardiola beim Nachbarn City erschaffen hat, ist zähmbar.

Sogar von einem Premier-League-Schlusslicht wie FC Southampton. 0:2 verlor Guardiolas Mannschaft. "Wenn man nicht bereit ist, dieses Spiel zu spielen, kommt man immer einen Ticken zu spät und schießt kein Tor", urteilte der Spanier.

Die Freude über die Niederlage von City dürfte auch bei United nicht uneingeschränkt sein. Im Old Trafford wissen sie die Umstände schon einzuschätzen. Die Pleite erfolgte im unbedeutenden Ligapokal, Sieggaranten wie Erling Haaland und Kevin De Bruyne saßen auf der Bank, im Tor stand der deutsche Ersatzmann Stefan Ortega und trug mit schlechtem Stellungsspiel zur Niederlage bei.

Experimentiert Guardiola gegen United?

Für das Prestigeduell am Samstag (13.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) dürfte Guardiola aber wieder seinen besten Anzug aus dem Schrank holen, denn United ist so konkurrenzfähig wie schon lange nicht mehr. "Ich habe ein paar Ideen und Gedanken - lächerliche für ein Spiel gegen United", kündigte Guardiola etwas kryptisch an.

Ob er Experimente plant?

United-Trainer Erik ten Hag wäre sicher nicht abgeneigt, wenn der Spanier an seiner Siegmaschine herumschraubt, denn oftmals gingen Guardiolas gewagte Versuche schief. Im Stadtderby beschränkte er sich aber meistens auf seine Spielidee, deswegen spricht die Bilanz auch deutlich für ihn.

Viel Bewegung bei United

Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 hat er sieben von 13 Ligaduellen gewonnen. In den beiden jüngsten Begegnungen demolierte seine Mannschaft den Rivalen regelrecht mit zehn Toren (4:1, 6:3). Das Sechs-Gegentore-Spiel fällt schon in die Regentschaft von ten Hag. Der Niederländer hat also eine Extra-Motivation, sich zu beweisen.

Seit dieser Klatsche hat sich aber viel gewandelt bei Manchester United. Dieser Riese des englischen Fußballs hatte sich in den vergangenen Jahren ja zuverlässig selbst verzwergt, durch wenig überzeugende Transfers, durch fragwürdige Trainer und durch ein allgemeines Gefühl der falschen Zufriedenheit im Klub.

Auch der beste Torjäger sitzt mal auf der Bank

Ten Hag hat diese verkrusteten Strukturen offenbar erfolgreich aufgebrochen, mit einem Mittel, das simpel klingt, aber sehr effektiv ist: Disziplin. Mehrere Spieler haben in Interviews erwähnt, dass es jetzt eine Struktur gibt und Verantwortlichkeit.

Beispiel gefällig? Am letzten Tag des Jahres saß Marcus Rashford, Manchester Uniteds bester Torschütze, gegen Wolverhampton plötzlich auf der Bank. Er hatte verschlafen, war zu spät zu einer Besprechung gekommen. Ten Hag bestrafte ihn.

"Vielleicht ist es ein Risiko, aber wenn man etwas entwickeln will, um eine Siegermentalität und -kultur zu schaffen, muss man diesen Weg gehen", erklärte ten Hag seinen Schritt.

"Wenn man (den Spielern) erlaubt, undiszipliniert zu sein, wenn sie nicht den Standards, Werten und Regeln entsprechen, die wir gemeinsam aufgestellt haben", sagte ten Hag weiter, "dann holt das einen ein, weil man dann auch auf dem Spielfeld nicht die nötige Disziplin hat, um Spiele zu gewinnen."

Selbst Ronaldo wird eingenordet

Dass ten Hag in seinem Bestreben auch nicht vor großen Namen zurückweicht, musste auch Cristiano Ronaldo erfahren. Der Altstürmer wurde zweimal bestraft, weil er Spiele vorzeitig verlassen hatte. Mittlerweile ist er nach Saudi-Arabien geflohen.

Der Hang zu Recht und Ordnung überträgt sich auch auf Uniteds Spiel. Der Trainer ordnet seine Mannschaft im typisch niederländischen 4-3-3 an, die disziplinierte Raumbesetzung, gepaart mit einer Flexibilität, erinnert an das Manchester City von Pep Guardiola.

City bestraft Disziplinlosigkeit

Zwar ist die Struktur von United auf höchstem Niveau, die Spieler sind es aber nicht alle. Zu viele technische Unzulänglichkeiten führen immer wieder zu Ballverlusten im Spielaufbau, das erschwert das Pressing und bringt Chaos ins Spiel – das kann dem United-Trainer nicht gefallen.

Gerade gegen City kann sich seine Mannschaft kaum Fehler erlauben. Denn Guardiolas Spieler bestrafen Disziplinlosigkeit mindestens so streng wie ten Hag.

Doch United wird nicht mit Angst in das Duell gehen, sondern mit Selbstbewusstsein. Acht Spiele in Serie stehen zu Buche, auch im Ligapokal ist der Klub ins Viertelfinale eingezogen – im Gegensatz zum Monster aus Manchester City.