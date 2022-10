München - Ethan Nwaneri stellte einen neuen Rekord auf, als er Mitte September dieses Jahres beim FC Arsenal eingewechselt wurde. Mit einem Alter von nur 15 Jahren und 181 Tagen wurde er zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte.

Eine große Karriere könnte dem offensiven Mittelfeldspieler bevorstehen – oder auch nicht.

Einer seiner Vorgänger ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein frühes Debüt noch lange keine erfolgreiche Laufbahn garantiert. Matthew Briggs war 16 Jahre und 65 Tage alt, als er im Mai 2007 beim FC Fulham gegen Middlesbrough eingewechselt wurde. Zwölf Jahre lang hielt der Verteidiger den Rekord als jüngster Premier-League-Spieler.

Heute ist er 31 Jahre alt und noch immer als Fußballspieler aktiv – allerdings nur noch in der 7. englischen Liga bei Gosport Borough. Geld verdienen lässt sich damit nicht. Fußball ist für ihn nur noch ein Hobby. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit seiner Arbeit als Personal Coach.

Mit gemischten Gefühlen denkt er an den Beginn seiner Profikarriere zurück. "Zu dieser Zeit und in diesem Alter lehnt niemand die Gelegenheit ab, diesen Rekord aufzustellen und dann in der größten Liga der Welt zu spielen", erzählt er in einem Interview mit "The Sun".

Nach dem Premier-League-Debüt änderte sich "einfach alles"

Doch der plötzliche Ruhm war für den damaligen Schüler nur schwer zu verarbeiten. "Es fühlte sich so unangenehm an, dass Leute auf mich zukamen und sagten, sie hätten mich im Fernsehen gesehen und dass sie mich gebeten haben, Autogramme zu geben. Das waren teilweise meine Freunde, die ich jeden Tag gesehen habe! Nach diesem Debüt änderte sich einfach alles."

Erschwerend kam hinzu, dass seine Karriere danach ins Stocken geriet. Mehr als zwei Jahre vergingen bis zu seinem nächsten Spiel in der Premier League. In der Zwischenzeit nahm die Nachfrage nach Autogrammen ab. Dafür wurde er umso häufiger gefragt, warum er nicht mehr zum Einsatz kommt.

"Es war mir fast peinlich, überhaupt darauf zu antworten, weil ich selber nicht wusste, warum. Ich war einfach sehr verwirrt und verlor mein Selbstvertrauen", erzählt er. "Es gab Druck durch meine Freunde, die eine massive Erwartung hatten und fragten, wann ich das nächste Mal dabei sein würde."

Er verlor die Freude am Fußball. Die ganz große Karriere blieb aus. Insgesamt absolvierte er lediglich 13 Spiele in der Premier League. Danach ging es nur noch bergab - von der 2. englischen Liga in die 3. und die 4. Liga. In der Spielzeit 2020/2021 versuchte er noch einmal in Dänemark sein Glück, schaffte es aber meistens nicht einmal in den Kader.

Manchmal wünscht sich Briggs, er wäre erst später Profi geworden

Die logische Konsequenz: Er beendete seine Profikarriere und spielt nur noch freizeitmäßig.

Ob ihm der Ruf als jüngster Premier-League-Spieler rückblickend geschadet hat? "Ich würde den damaligen Rekord nicht zurückgeben wollen, da ich diesen 12 Jahren hatte. Aber es gibt einen Teil von mir, der sich wünscht, ich wäre damals langsamer vorangekommen", sagt er.

Sein Rat an Nwaneri lautet daher: "Fußball ist nicht immer eine reibungslose Sache. Also tue einfach, was du für richtig hältst – und genieße den Moment."

