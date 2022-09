München - Schon lange befand sich der englische Fußball nich mehr in einer solchen Krise wie aktuell. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate ist nach der 0:1-Pleite gegen Italien in die Nations League B abgestiegen.

Geht es nach vielen britischen Fans, dann kann es nur eine Schlussfolgerung geben - ein neuer Trainer muss her. Laut der Zeitung "Daily Mail" wird vor allem ein Name dabei immer wieder genannt: Thomas Tuchel.

In den vergangenen fünf Länderspielen gelang den Three Lions nicht ein einziger Sieg. Vor der Italien-Pleite am vergangenen Freitag setzte es eine peinliche 0:4-Niederlage gegen Ungarn, jeweils ein Remis gegen Italien und Deutschland und eine weitere Pleite gegen Ungarn.

Viele England-Fans wollen Tuchel

Ergebnisse, die dazu führen, dass vor allem auf Twitter mit aller Vehemenz die Entlassung von Southgate gefordert und immer wieder der entlassene Chelsea-Trainer ins Spiel gebracht wird.

Sack Southgate. Hire Tuchel. England become good. Simple. — Conn (@ConnCFC) September 23, 2022

Kommentare wie "Southgate entlassen. Tuchel einstellen. England wird gut. Einfach" wurden tausendfach geliket.

Trotz seiner Entlassung bei den Blues genießt der Deutsche auf der Insel ein hohes Ansehen. 2021 gewann er mit Chelsea überraschend die Champions League, in der vergangenen Saison wurde er in der Liga mit dem Team Dritter, obwohl zahlreiche Sanktionen gegen den Klub ausgesprochen wurden.

