Bundesliga

Derbysieg! Bender-Zwillinge debütieren in Kreisklasse

Auf das Karriereende in der Bundesliga folgt das Debüt in der Kreisklasse - zumindest bei Lars und Sven Bender. Am vergangenen Wochenende standen die Zwillinge erstmals wieder seit ihrem Karriereende als Profifußballer in einem Spiel auf dem Platz. ran zeigt in der Galerie Impressionen vom Comeback.